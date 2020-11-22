شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني بكلية المسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت كلية المسجد النبوي اليوم، الأحد، بدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ.

وبينت الكلية شروط التقديم، ومنها أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات, ويجوز للمجلس التعليمي الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.

وأضافت أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 1442هـ، من خلال الرابط التالي :أضغط هنــــــــــا .