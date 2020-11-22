شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الزعاق يوضح طريقة معرفة المواسم عن طريق السلوك الزراعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، طريقة معرفة المواسم عن طريق السلوك الزراعي.

وأضاف، في مقطع فيديو، أن الأهالي قديما كانوا يستدلون في معرفة المواسم على السلوك الزراعي.

ولفت إلى أن عدم إفراز الزراعات للأملاح يدل على دخول موسم المربعانية، أما إذا وجدت الأملاح فهذا يعني أن المربعانية لم تأتي بعد.