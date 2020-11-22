«ويكي دوّن» يثري موسوعة «ويكيبيديا» بـ400 مقال مترجم من الإنجليزية إلى العربية

تمكنت 356 طالبة من قسم اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد من ترجمة ما يقارب 400 مقال من الإنجليزية للعربية؛ بهدف إثراء المحتوى العربي بالموسوعة العالمية الحرة «ويكيبيديا» بشكلٍ علمي ذي تأثير، وذلك ضمن مشروع «ويكي دوِّن» الذي تتبناه دارة الملك عبدالعزيز ممثلة في المركز السعودي للمحتوى الرقمي التابع لها، بما يسهم في رفع عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي اللغات الأخرى.

وأشرف على العمل عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث جرى تقديم دورة- عن بعد- من قبل المركز للطالبات تضمنت كيفية نشر ترجمة المقالات في الموسوعة، كما نُشِرت المقالات بعد إجازتها وتصحيحها من قِبل محررين وإداريين بالموسوعة.

يذكر أنَّ المشروع يهدف إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة «ويكيبيديا»، إنشاءً وتطويرًا وترجمة لمقالات الموسوعة باللغات الأجنبية، وذلك بالرجوع لأمهات الكتب والمعلومات الموثقة.

اقرأ أيضًا:

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني

جامعة الملك خالد تعلن شروط ومواعيد التحويل الداخلي والخارجي