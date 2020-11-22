الزعاق يكشف عن «تطور سريع» بخصوص إعصار جاتي

يتجه نحو خليج عدن
رصد المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، تطورًا سريعًا بشأن الإعصار جابتي في بحر العرب.
وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ الإعصار «جاتي» في جنوب غرب بحرالعرب يتطور بشكل سريع جداً فوصل إلى الدرجة الثالثة ومازال متحركًا غربًا باتجاه القرن الإفريقي وخليج عدن.
وتعرض أرخبيل جزيرة سقطرى إلى أعصار جاتي البحري المدمر ما دفع عددًا من الأهالي إلى النزوح من مناطقهم السكنية؛ جراء التداعيات التي خلفها الإعصار، الذي يتَّجه إلى خليج عدن بعد تزايد قوته.
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