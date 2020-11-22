المرصد الوطني للعمل يدعم التحول الاستراتيجي في سوق التوظيف

يدعم المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التحول الاستراتيجي للمواضيع الرئيسية الحالية والمستقبلية في سوق العمل السعودية، من خلال توفير البيانات والمرئيات حول مواضيع سوق العمل.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العمل، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وترتكز الأهداف التشغيلية للبوابة، على تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودتها، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

واستكمل المرصد مؤخرًا الربط الآلي مع 13 جهة في القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل؛ وذلك من أجل توفير بيانات تتميَّز بسهولة الوصول واستخراج الإحصاءات بشكل مباشر وفي أي وقت، ويتم تحديث ونشر الإحصاءات والمؤشرات باستمرار لتعكس واقع سوق العمل السعودية عبر بوابة المرصد الوطني للعمل NLO.SA.

وسبق أن أضاف المرصد الوطني للعمل، 3 مؤشرات في سوق العمل السعودية؛ هي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات توظيف الخريجين في القطاع الخاص، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.