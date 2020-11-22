جامعة الباحة: أكثر من 81 ألف مستخدم و4600 جلسة عبر برنامج «رافد»

أوضحت جامعة الباحة أنه بلغ عدد المستخدمين الذين سجّلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج «رافد» التعليم- عن بعد- بالجامعة، 81747 مستفيدًا، حيث جرى رصد أكثر من 39390 واجبًا إلكترونيًا، فيما بلغ عدد الجلسات المنشأة 4621 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 163736، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14693ساعة.

وأكدت الجامعة أنّه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج «رافد» لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بُعْد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فنّي يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 259 بلاغًا.

وتأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

جامعة الباحة: الدقة والأولوية في ترتيب الرغبات يُزيد فرص القبول والمنافسة

جامعة الباحة: تسجيل أكثر من 20 ألف مستفيد في الفصل الصيفي عبر «رافد»

جامعة الباحة: تسجيل أكثر من 21 ألف مستخدم في الفصل الصيفي عبر «رافد»

