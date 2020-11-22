تعليم عنيزة يحتفي بانعقاد قمة مجموعة العشرين في الرياض

دعمًا للجهود الدولية لتوفير الأمن والصحة

احتفت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة بمناسبة انعقاد قمة دول العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود– حفظه الله– والذي تزامن مع الجهود العالمية المتسارعة لمكافحة جائحة فيروس كورونا من خلال تعاون دولي هادف لتجاوز مختلف الأزمات العالمية. وقد قال مدير التعليم خالد بن جايز الحربي، إن نجاح قيادة المملكة لدول مجموعة العشرين في ظل انتشار هذه الجائحة، يعبر عن قدرة السعودية على ربط القارات المختلفة، ودعم الجهود الدولية لتوفير الأمن والصحة وحماية البيئة.

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