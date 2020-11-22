السعودية | المواصفات السعودية تطلق خدمة المنتجات غير التجارية في منصة “سابر”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:49 مساءً, 22 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض أضافت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خدمة المنتجات غير التجارية في منصة سابر الإلكترونية، لإتاحة الفرصة أمام المستفيدين لتقديم طلب للمنتجات الاستهلاكية المستوردة شريطة أن تكون غير مخصصة للبيع أو التجارة، وتسجيل شهادة مطابقة الإرسالية إلكترونياً بهدف تسريع وتسهيل فسح المنتجات في المنافذ الجمركية.

وتأتي هذه الخطوة كأحد عناصر الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تنتهجها المواصفات السعودية بعدما عملت على تحسين وتطوير منصة سابر بشكل مستمر لإزالة أي عوائق قد تقف أمام المستفيدين من المنصة، وتوظيف التقنية لخدمة الاقتصاد المحلي.

ودعت المواصفات السعودية المستفيدين إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa، مشيرة إلى أنه قد تم تطوير منصة سابر الإلكترونية بالتعاون مع الشريك التقني شركة “ثقة” وفق أعلى معايير الكفاءة، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي.

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