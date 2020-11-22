وزير خارجية السعودية: لدينا علاقات “طيبة” مع تركيا

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود يصف، يوم السبت، علاقات بلاه مع تركيا بأنها “طيبة ورائعة”، وشدد على أنه لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.

وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، قال وزير الخارجية السعودي: أن المملكة العربية السعودية لديها علاقات طيبة ورائعة مع تركيا، ولفت إلى أن بلاده إلى جانب القاهرة وأبوظبي والمنامة تبحث عن طرق لإنهاء الخلاف مع قطر، “بالرغم من أنها ما زالت تريد علاج مخاوف أمنية مشروعة”.

ويذكر أن تصريحات الوزير السعودي تأتي بعد يوم من اتصال هاتفي بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوجان.

وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” قالت، إن الاتصال تناول تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة بشكل افتراضي، كذلك أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أفاد، بأن الرئيس التركي أردوجان والملك سلمان اتفقا خلال الاتصال، على الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وإزالة المشاكل.