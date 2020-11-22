شكرا لقرائتكم خبر عن مجدداً.. مشاهير التواصل في ورطة الإعلانات المضللة.. و«المواصفات»: فرن خطير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مجددا.. تعود إعلانات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي إلى المشهد عقب ترويجهم لأحد أنواع أفران الغار الخطيرة، ما دعا الجهات المختصة لإطلاق تحذير في ظل تنامي ظاهرة إعلانات «ارفع الشاشة» التي كبدت أصحابها الخسائر، وليس آخرها الترويج لجوالات جديدة تم شراؤها بحملة إعلانات لأحد المشاهير ثم اشتكى بعد دفع آلاف الريالات من عدم استلامه الجوال لتحال لاحقا الواقعة للنيابة.

وفي هذا الصدد حذَّرت «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، من خطورة أحد أنواع «أفران الغاز» الذي يروج له المشاهير في المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف مشرف وحدة الأسطوانات ومواقد الطهو بـ«هيئة المواصفات» عبدالرحمن الثنيان، الفرن بأنه «فاشل»، نظراً لأنه ذو صاج عادي ولحامات عادية، والحرارة يمكن أن تصل إلى درجة 200. وأكد الثنيان في مقطع فيديو نشرته «المواصفات» على حسابها في «تويتر» أن الصاج الذي يوضع عليه الطعام قابل للصدأ، وهذا الفرن لا يطابق المواصفات. وختم المسؤول بـ«هيئة المواصفات» بأن المواسير التي يمرّ عبرها الغاز غير مطابقة للمواصفات، كما أنه قابل لتعبئة الغاز داخله وحدوث التسرب، ومن خلال أي ولاعة يتبين هذا التسريب.

وأكد المدعي العام السابق بوزارة التجارة المحامي سعد المالكي أن بعض المنتجات تستغل عدم الرقابة على إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يسعون عادة للكسب المادي الفردي، حيث لامنظومة عمل لديهم عند نشر الإعلان ولا يدققون أو يراجعون تعليمات المنتج أو خطورته أو صحة البيانات له أو صيانته أو قطع غياره، ما يدخل في جرائم النصب والاحتيال، إضافة إلى الترويج لمنتج غير مطابق، وهذا غش وتدليس يتحمله صاحب ومصنع المنتج.