شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: لا تأثير لإعصار «جاتي» على أجواء المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المركز الوطني للأرصاد اليوم (الأحد)، أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على أجواء المملكة من الحالة المدارية جاتي (GATI).

ووفقا للتقرير المتعلق بآخر المستجدات للحالة المدارية في بحر العرب، فإنها تصنف «عاصفة مدارية»، وتبلغ سرعتها من 70 - 80 كم/س (38 - 43 عقدة)، وتتحرك باتجاه الغرب.

وأشار المركز إلى أن التوقعات خلال 24 ساعة القادمة بحسب ما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية الخاصة، فإن الحالة المدارية تُصنف بأنها «إعصار مداري من الدرجة الأولى»، وسرعة الرياح من 100 - 120 كلم/س (54 - 65 عقدة، وتتحرك باتجاه الغرب.

أما ما يتعلق بالتأثيرات المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة، فقد أفاد المركز بأنها تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج، وستكون منطقة التأثير المباشر في جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية، أما في المملكة فلا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجوائها.

ودعا المركز الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات، إلى متابعة آخر المستجدات على موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي.