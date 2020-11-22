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أكّد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا تأثير مباشراً على أجواء #المملكة من الحالة المدارية GATI في بحر العرب.
وفي تقريره الثاني عن الحالة، أوضح المركز أن التوقعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة بحسبما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية توضح أن تصنيف الحالة هو إعصار مداري من الدرجة الأولى يتحرّك باتجاه الغرب.
وأوضح المركز أن تأثيرات الإعصار تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية مؤكداً أنه لا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجواء المملكة.المركز الوطني للأرصاد
"الوطني للأرصاد" يكشف حقيقة تأثر أجواء المملكة بالإعصار GATIصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-22
أكّد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا تأثير مباشراً على أجواء #المملكة من الحالة المدارية GATI في بحر العرب.
وفي تقريره الثاني عن الحالة، أوضح المركز أن التوقعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة بحسبما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية توضح أن تصنيف الحالة هو إعصار مداري من الدرجة الأولى يتحرّك باتجاه الغرب.
وأوضح المركز أن تأثيرات الإعصار تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية مؤكداً أنه لا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجواء المملكة.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
01:16 PM
في تقرير ثانٍ أصدره المركز حول التوقعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة
أكّد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا تأثير مباشراً على أجواء #المملكة من الحالة المدارية GATI في بحر العرب.
وفي تقريره الثاني عن الحالة، أوضح المركز أن التوقعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة بحسبما تشير إليه خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية توضح أن تصنيف الحالة هو إعصار مداري من الدرجة الأولى يتحرّك باتجاه الغرب.
وأوضح المركز أن تأثيرات الإعصار تتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على جمهورية الصومال وخليج عدن والسواحل اليمنية مؤكداً أنه لا يوجد تأثير مباشر للإعصار على أجواء المملكة.
، "الوطني للأرصاد" يكشف حقيقة تأثر أجواء المملكة بالإعصار GATI ،
المصدر : الخليج 365
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