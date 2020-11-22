شكرا لمتابعة خبر عن "بروق" تجمع قادة العالم افتراضياً في قمة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ساهمت منصة الاتصال المرئي الآمن "بروق"، من استضافة قمة مجموعة العشرين الحالية، والقمة الاستثنائية في مارس الماضي. ساهمت منصة الاتصال المرئي الآمن "بروق"، من استضافة قمة مجموعة العشرين الحالية، والقمة الاستثنائية في مارس الماضي. وتعد بروق منصة اتصال مرئي وآمن، وتديرها وتشغلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال مركز المعلومات الوطني، بكوادر وطنية شابة تعمل على تشغيلها بشكل متواصل. وتساعد "بروق" في عقد الاجتماعات المهمة والحساسة افتراضيًا عن بعد بمستويات عالية من الأمان والموثوقية، وخفض التكاليف التشغيلية والنفقات الخاصة بالاجتماعات الرسمية مع اختصار الوقت والجهد في التنظيم.

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