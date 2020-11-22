شكرا لمتابعة خبر عن «هيئة الأرصاد»‏: ‏مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، عن وجود ‏مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة بمشيئة الله اعتباراً من مساء يوم الأربعاء القادم، على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تمتد إلى مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة، حائل، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها لاحقاً.

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