بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): بدأت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم الأحد القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 هـ وذلك في تخصصات ( تقنية الشبكات و إدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بالإضافة إلى تخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم ) وللدبلوم المسائي في تخصص (تقنية الشبكات) وذلك عبر بوابة القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" القبول الموحد على الرابط بدأت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم الأحد القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 هـ وذلك في تخصصات ( تقنية الشبكات و إدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات بالإضافة إلى تخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم ) وللدبلوم المسائي في تخصص (تقنية الشبكات) وذلك عبر بوابة القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي" القبول الموحد على الرابط هنا . ويمتد التقديم إلى يوم الثلاثاء الموافق 16-4-1442 أوضح ذلك وكيل الكلية لشئون المتدربين الأستاذ إبراهيم بن عبدالله الحناكي . مبينا أن التقديم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة . ودعى الحناكي الراغبين في القبول إلى ضرورة مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية على البريد الإلكتروني [email protected]

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