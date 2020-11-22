إدارة «تعليم الجوف» تطلق اختبارات لقياس مستوى تحصيل الطلاب

خلال الفصل الدراسي الحالي
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بالجوف، ممثلة في إداراتي الاختبارات والقبول للبنين والبنات، اختبارات لقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الحالي.
وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول «بنين» الأستاذ محمد بن فلاح الحربي أنَّ الاختبارات تأتي بناءً على توجيهات وزارة التعليم في تحسين نواتج التعلم، وحرصًا من الإدارة على الاطلاع على المستوى التحصيلي للطلاب في ظلّ استمرار التعليم عن بُعْد للفصل الدراسي الحالي، ولما للتقويم وقياس مستويات الأداء للتعليم العام بمراحله كافة من أهمية بالغة في تطوير الممارسات التدريسية وبرامج التنمية المهنية للمعلمين.
وبيّن الحربي أنَّ الاختبارات تبدأ اليوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام، وتستهدف الطلاب والطالبات من الصف الرابع إلى الصف الثالث ثانوي.
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