قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين
أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدَّمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددةً تأكيد وقوف المملكة بجانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف.
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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين «هجوم كابول» وتؤكد دعمها لأفغانستان في مكافحة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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