السعودية تدين «هجوم كابول» وتؤكد دعمها لأفغانستان في مكافحة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدَّمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددةً تأكيد وقوف المملكة بجانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف.

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