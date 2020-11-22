«تقني الحدود الشمالية» يفتح باب القبول الإلكتروني الموحد.. والتسجيل غدًا

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني في منطقة الحدود الشمالية عن بدء التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية (بنين) ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية في المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل الثاني من العام التدريبي ١٤٤٢ هـ.

‏‪وأوضحت الإدارة العامة للتدريب التقني في منطقة الحدود الشمالية أنَّ مواعيد التسجيل ستبدأ يوم غدٍ، مبينةً أنّ التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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