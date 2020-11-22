بالصور.. أمير الجوف يستقبل سفير كينيا لدى المملكة ويسلمه هدية تذكارية

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استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة، اليوم الأحد، سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر أوقيقو، والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات.
وفي نهاية الاستقبال، سلم أمير منطقة الجوف السفير الكيني هدية تذكارية من منتجات المنطقة.
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