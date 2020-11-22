أخبار السعودية اليوم.. انطلاق أعمال قمة G-20 في الرياض.. و«العالمي للقاحات» يكشف تبرعات قادة ‎مجموعة العشرين لسد فجوة التمويل

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت؛ حيث انطلقت افتراضيًّا عبر الاتصال المرئي، أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، التي تستمر على مدار يومين في الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وإلى التفاصيل:

النص الكامل لكلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة العشرين.. رسائل إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بدأت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين «G20» افتراضيًّا، اليوم، وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل القمة، كلمة يمكنكم الاطلاع على نصها كاملةً من خلال التوجه إلى صفحة الخبر الرئيسي بالضغط على عنوان فقرة الخبر.

النص الكامل لكلمة خادم الحرمين الشريفين حول التأهب والتصدي للأوبئة وفيروس «كورونا»

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أن التعاون الدولي والعمل المشترك هو السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات.

وقال، في كلمة وجهها خلال «الفعالية المصاحبة لقمة قادة دول مجموعة العشرين» حول التأهب والتصدي للأوبئة: «ينبغي لنا التركيز على الفئات الأشد عرضةً للخطر؛ حيث لن نستطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم نضمن توافر الدعم اللازم لجميع دول العالم. فلن يسلم البعض حتى يسلم الجميع».

ويمكنكم الاطلاع على نص كلمة خادم الحرمين الشريفين كاملةً من خلال التوجه إلى صفحة الخبر الرئيسي بالضغط على عنوان فقرة الخبر.

بالفيديو.. أبرز القضايا على مائدة قمة قادة العشرين التي ترأسها المملكة

تأتي قضايا استعادة النمو ومواجهة جائحة كورونا على رأس القضايا التي تناولها قادة مجموعة العشرين في قمتهم، اليوم السبت؛ حيث كانت هناك برامج مكثفة لدعم عملية الأبحاث للتوصل إلى حلول ولقاحات لجائحة كورونا، إضافة إلى عقد مؤتمرات على هامش القمة للتباحث حول كيفية التوزيع العادل للقاحات كورونا على الدول، سواء الغنية أو الفقيرة.

ترامب لقادة «قمة العشرين» في الرياض: أتطلع إلى مواصلة العمل معكم لفترة طويلة

وجَّه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، كلمة إلى قادة «قمة العشرين» المنعقدة افتراضيًّا، اليوم السبت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض.

وقال ترامب: «كان لي الشرف العمل معكم، وأتطلع إلى مواصلة العمل لفترة طويلة».

محمد بن راشد: «قمة العشرين» المنصة الاقتصادية الكبرى عالميًّا.. ونشكر السعودية على التنظيم الرائع

تحدَّث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مشاركته في قمة «قادة مجموعة العشرين» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، مؤكدًا أنها المنصة الاقتصادية الكبرى عالميًّا التي يتوحَّد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها.

رئيس هيئة الطيران المدني: انعقاد قمة العشرين بالسعودية تعكس مكانة البلاد عالميًّا

أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالهادي بن أحمد المنصوري، اليوم السبت، برئاسة المملكة إلى قمة مجموعة العشرين بالرياض، وأكد أن «رؤية المملكة بالأمس فتحت بابًا واسعًا نحو المستقبل، ومجالًا أرحب لاغتنام الفرص.. وجهودها اليوم مهَّدت الطريق لمخرجات بنَّاءة تضمن ازدهار الاقتصاد العالمي».

وزير الصحة: كلمة خادم الحرمين تؤكد أهمية التأهب لمواجهة الجوائح المستقبلية

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على كلمة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، خلال قمة «قادة مجموعة العشرين» بالرياض.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الربيعة: «ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة عن جهود المملكة في اتخاذ التدابير السريعة لمواجهة جائحة كورونا، والاهتمام بصحة الإنسان وسلامته، وإطلاق مبادرة إتاحة أدوات مكافحة الجوائح؛ تؤكد أهمية التركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام».

«التحالف العالمي للقاحات»: 4.6 مليار دولار من قادة ‎مجموعة العشرين تسد فجوة التمويل الفوري وتنقذ الأرواح

أكد رئيس مجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين، أن التزام قادة ‎مجموعة العشرين باستثمار 4.6 مليار دولار لملء فجوة التمويل الفوري وإنقاذ الأرواح؛ يضع حجر الأساس للطلبات الجماعية، ويُسلم أدوات COVID-19 حول العالم.. جاء ذلك خلال الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة.

«التعليم» توضح أسباب إدراج ملفها ضمن أعمال قمة العشرين G-20

حددت وزارة التعليم، اليوم السبت، الأسباب التي دفعت المملكة إلى إدراج ملف التعليم ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين 2020 التي تستضيفها الرياض برئاسة السعودية.

وأوضحت وزارة التعليم، الأسباب التي دعت المملكة إلى إدراج ملف التعليم ضمن أجندات أعمال قمة دول العشرين بالرياض، كما بيَّنت وزارة التعليم أولويات ومحاور نقاش ملف التعليم المطروحة ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين G-20.

«مجموعة العشرين».. أبرز محاور اجتماعات وزراء التعليم لمواجهة آثار «كورونا» على التدريس

كشفت وزارة التعليم السعودية، اليوم السبت، عن أبرز محاور اجتماعات وزراء التعليم في «مجموعة العشرين» لتعزيز العمل المشترك لتجاوز تحديات جائحة كورونا، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات العالمية في التعليم عن بُعد.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم «التركيز على إتاحة فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتزويد الأجيال بالقيم والمهارات العالمية في التعليم، بجانب استخدام تقنية الاتصالات والمعلومات في عملية التعليم».

«أمن الطرق» يضبط شاحنات حطب محلي في 4 مناطق ويقبض على 6 مواطنين ومقيم

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق، في مناطق «الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، والجوف» من ضبط عددٍ من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب المحلي وقائديها.

وأوضحت «أمن الطرق» أنه تم ضبط (6) مواطنين، ومقيم من الجنسية المصرية؛ لمخالفتهم نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

لعدم التعرض لأي أذى.. «الدفاع المدني» توجه نصائح هامة عن كيفية التعامل خلال الأمطار

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، عددًا من الإرشادات والنصائح الهامة عند هطول الأمطار والسيول.

وحثت المديرية العامة للدفاع المدني، جميع المواطنين والوافدين والمقيمين بالمملكة، على ضرورة التقيد بهذه النصائح واتباعها؛ لضمان أمنهم الشخصي وسلامتهم.

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