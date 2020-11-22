السعودية | قادة مجموعة العشرين يركزون على مستقبل شامل ومرن في اليوم الثاني للقمة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 12:32 مساءً, 22 نوفمبر 2020 م المناطق- يونهاب قال المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الأحد إن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن وقادة الاقتصادات الكبرى الرئيسية الـ19 الأخرى يخططون لتبنى بيان مشترك حول نتائج قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي استمرت لمدة يومين في ظل عودة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

وفي جلسة اليوم الثاني للقمة، من المقرر أن يركزوا على سبل مستقبل شامل ومستدام ومرن للعالم المتضرر بشدة من الفيروس.

وذكر المتحدث الرئاسي كانغ مين-سوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن القادة المشاركين في القمة سيتبنون بيانا مشتركا عقب جلسة اليوم الثاني.

وأفاد بأن البيان سيشمل التزام أعضاء مجموعة العشرين بالسعي باطراد إلى تدابير محددة لتسهيل الحركة الأساسية للأشخاص على الرغم من القيود المفروضة على الحدود لمكافحة جائحة كورونا.

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