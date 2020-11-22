شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين استهداف أحياء سكنية بكابول والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى . وأعربت الأمانة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان ، متمنية الشفاء العاجل للمصابين . وجددت المنظمة التأكيد على تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب.

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