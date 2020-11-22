شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينزع 1569 لغماً حوثياً في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت غرفة عمليات مشروع مسام أن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1569 ذخيرة غير منفجرة و18 عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي اليمنية.

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