"نار الموازنة" تلتهم برلمان جواتيمالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضرم محتجون النار في مبنى الكونجرس في جواتيمالا اعتراضا على تخفيضات في ميزانية 2021، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات متعاقبة.

ونظم الآلاف يوم السبت أكبر احتجاج حتى الآن ضد رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي مطالبين باستقالته.

وطالب المحتجون الذين كانوا يلوحون بعلم جواتيمالا باستخدام جياماتي حق النقض (الفيتو) ضد الميزانية التي وافق عليها أعضاء البرلمان فجر الأربعاء الماضي حتى في الوقت الذي كان فيه إعصار إيوتا يغرق مناطق من جواتيمالا التي ما زالت تصارع آثار دمار عاصفة سابقة.





وزادت الميزانية الدين العام مع خفض تمويل الرعاية الصحية والتعليم وحقوق الإنسان ونظام العدالة، مما أثار غضب الناس في عام تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي وصور لرويترز تجمع معظم المتظاهرين بسلام في الساحة الرئيسية في الوقت الذي قام فيه آخرون بتحطيم نوافذ مبنى الكونجرس وإضرام النار في الداخل.

وقالت متحدثة باسم مستشفى سان خوان دي ديوس العام وهو أحد أكبر مستشفيات العاصمة إن المستشفى يعالج 14 شخصا من إصابات متعددة وتسمم بالغاز المسيل للدموع بعد اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.