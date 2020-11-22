صفقة اليوم.. ويسترن يونيون تستحوذ على 15% من stc pay السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحوذت شركة ويسترن يونيون على حصة 15% في شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay.

وتعد stc pay ذراع شركة الاتصالات السعودية stc التي تركز على المدفوعات الرقمية وخدمات التكنولوجيا المالية مقابل 200 مليون دولار، ما يقيم الشركة بنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).



وأطلقت مجموعة stc تطبيق المحفظة الرقمية للهاتف المحمول stc pay عام 2018. وتوفر المنصة الإلكترونية خدمات رقمية ومالية للأفراد والشركات، وتسهل المعاملات المالية والمدفوعات.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن الاستثمار يهدف إلى "تمويل رأس مال شركة stc pay ودعم خطط التوسع طويلة الأجل".

من جهته صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر بن سليمان الناصر: "نطمح كممكّن رقمي ورواد بمجال التحول الرقمي أن يكون لنا دور محوري في تحقيق مستهدفات مؤسسة النقد العربي السعودي، في عدد من المبادرات التي تدعم الإبداع وتطوير الخدمات الرقمية في القطاع المالي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي ورئيس Western Union، حكمت إرسك: "stc pay طورت بسرعة خدمة مدفوعات رقمية إقليمية رائدة على مدار العامين المنصرمين وكانت شراكة رقمية ناجحة للغاية مع Western Union. ونعتقد أن stc pay في وضع جيد للتوسع المستمر في المدفوعات الرقمية ونتطلع لفرصة توسيع علاقتنا في المستقبل".

قائمة أقوى الشركات

جاءت شركة الاتصالات السعودية في المركز الثامن ضمن قائمة "أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2020"، وهي في صدارة شركات الاتصالات في القائمة.

كانت stc سعت للتوسع في المنطقة، ومدّدت مؤخرًا مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون، للاستحواذ المحتمل على حصة 55% من الشركة في مصر، إلا أن العملية تعثرت بسبب عدم توافق الأطراف المعنية.

إيرادات وأرباح

ارتفعت إيرادات الشركة 5.43% خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، لتصل إلى 14.881 مليار ريال (3.97 مليار دولار).

زادت الإيرادات بنسبة 6.41% خلال أول تسعة أشهر من 2020 لتصل إلى 43.737 مليار ريال (11.7 مليار دولار).

ارتفعت إيرادات قطاعات المستهلك، والنطاق العريض والبيانات بنسب 25.2% و8.5% و10.1% على التوالي.

زاد إجمالي الربح خلال الربع الثالث 13.26% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ليصل إلى 2.4 مليار دولار.