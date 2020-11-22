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بومبيو: سياستنا ثابتة تجاه إيران ونواصل جهود تحقيق السلام في المنطقة
نبني تحالفاً لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة، آخذة بعين الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران.
وقال في مقابلة مع العربية من أبوظبي: واشنطن ستواصل مساعيها من أجل السلام في المنطقة
كما أضاف أن دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران، مكرراً أن سياسة بلاده ثابتة تجاه طهران.
وأشار إلى أن الإدارة الأميركية شكلت تحالفاً للتعامل مع إيران ضمن استراتيجيتها في الشرق الأوسط، قائلاً “نبني تحالفا لمنع طهران من زعزعة الاستقرار في المنطقة”
كما أكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الدفاع عن مصالحها وحلفائها في المنطقة.
إلى ذلك، كشف أن هناك دولاً عربية أخرى ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل، مضيفاً “كنا نتطلع لانخراط الفلسطينيين في سلام مع إسرائيل لكن قيادتهم رفضت”.
أما في ما يتعلق بالملف العراقي، فأشار إلى أن واشنطن تسعى لتثبيت الاستقرار، مضيفاً أن ” العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران”.
كما أوضح أن وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية يهدف إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي.
ورداً على سؤال حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، فأوضح أن الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقاً.
وعن ملف الإرهاب وداعش، قال:” شكلنا تحالفاً تمكن من القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا”.
يشار إلى أن بومبيو كان انطلق الأسبوع الماضي في جولة زيارات خارجية يتوقع أن تشمل 7 دول، بدأها من فرنسا، ثم تركيا وإسرائيل والإمارات.
وشدد خلال زياراته هذه على الملف الإيراني، مؤكداً أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
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