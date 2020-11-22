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كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الطلبة المستجدين

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2020-11-22

كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الطلبة المستجدين

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبلت كلية الملك خالد العسكرية الطلبة المستجدين من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لعام 1442هـ.

وحرصت الكلية خلال استقبالها للطلبة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير المتبعة للوقاية من فيروس الجديد.

وشملت الإجراءات فحص الطلبة، والتأكد من ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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