حريق يلتهم ملفات مهمة في وزارة الصحة الكويتية

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه في حينه في إحدى الغرف في ديوان عام الوزارة.

وأوضحت الصحة الكويتية، أن الحريق نتيجة تماس كهربائي، مؤكدة على عدم حدوث أي خسائر تذكر.

وأشارت صحة الكويت إلى أن الحريق تسبب في بعض التلفيات المادية البسيطة وتلف بعض الملفات، كما تمت السيطرة على الحريق.



