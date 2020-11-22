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أمن الطرق يوصي بإشعال الإضاءات الأمامية والخلفية للمركبة
في حالة تدني مستوى الرؤية الأفقية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصحت القوات الخاصة بأمن الطرق قائدي المركبات، بالحرص على إشعال الإضاءات الأمامية والخلفية للمركبة، عند تدني مستوى الرؤية، تجنبًا لحدوث أي مكروه.
يأتي ذلك في ظل الطقس الذي تشهده المملكة، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات من سحب رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بعدد من مناطق المملكة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكوّن الضباب على تلك المناطق.
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