شكرا لقرائتكم المجلس الصحي يوضح عقوبة بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-22 المجلس الصحي يوضح عقوبة بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية متابعات الخليج 365 - الرياض كشف المجلس الصحي السعودي، عن العقوبة القانونية المُقررة على بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية. وأكد المجلس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمنع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية. وحدد المجلس الصحي السعودي عقوبة مُخالفة ذلك وهي السجن لمدة 6 أشهر وإلغاء الترخيص، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال.



كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الصحي يوضح عقوبة بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.