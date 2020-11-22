شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديلات تأشيرات الزيارة والعمرة.. ورسومها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة، صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا أو بحرا أو جوا، وذلك بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.
ونشرت صحيفة أم القرى الرسمية عبر موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة (3) من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتي:
ـ تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً) وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.
ـ تأشيرة المرور للزيارة (جواً، أو بحراً، أو براً)، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.
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