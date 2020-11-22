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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يظهر فيه رجل في وسط بركة ماء وهو يصارع تمساحًا الْتقم كلبه الصغير بغية التهامه.
وفي التفاصيل، الْتقم تمساح كلبًا صغيرًا كان يلهو بالقرب من بركته، وسحبه إلى داخل بركة الماء ليغرقه ثم يلتهمه. وعلى الفور قرر صاحب الكلب، وهو أمريكي من ولاية فلوريدا، القفز داخل البركة ومصارعة التمساح؛ حتى تَمَكّن أخيرًا من فتح فم التمساح بالقوة وتخليص الكلب من بين فكيه، وخرج مع كلبه من البركة، تاركًا التمساح وراءه مذهولًا.
ووفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، حاز مقطع الفيديو عند نشره على مئات آلاف المشاهدات والتعليقات التي تُشيد بشجاعة الرجل، وعدم تردده في إنقاذ الكلب.
يُذكر أن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يتبين في الفيديو وقت تصويرها. أمريكا تمساح
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 11:38 AM
في حادثة دارت فصولها المثيرة داخل بركة ماء في ولاية فلوريدا الأمريكية"فيديو".. صارع التمساح وفتح فمه بالقوة ثم أخرج الكلب.. ماذا يفعل هذا الرجل؟"فيديو".. صارع التمساح وفتح فمه بالقوة ثم أخرج الكلب.. ماذا يفعل هذا الرجل؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا، مساء أمس السبت، مقطع فيديو يظهر فيه رجل في وسط بركة ماء وهو يصارع تمساحًا الْتقم كلبه الصغير بغية التهامه.
وفي التفاصيل، الْتقم تمساح كلبًا صغيرًا كان يلهو بالقرب من بركته، وسحبه إلى داخل بركة الماء ليغرقه ثم يلتهمه. وعلى الفور قرر صاحب الكلب، وهو أمريكي من ولاية فلوريدا، القفز داخل البركة ومصارعة التمساح؛ حتى تَمَكّن أخيرًا من فتح فم التمساح بالقوة وتخليص الكلب من بين فكيه، وخرج مع كلبه من البركة، تاركًا التمساح وراءه مذهولًا.
ووفق ما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية، حاز مقطع الفيديو عند نشره على مئات آلاف المشاهدات والتعليقات التي تُشيد بشجاعة الرجل، وعدم تردده في إنقاذ الكلب.
يُذكر أن الحادثة وقعت في ولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يتبين في الفيديو وقت تصويرها.
، "فيديو".. صارع التمساح وفتح فمه بالقوة ثم أخرج الكلب.. ماذا يفعل هذا الرجل؟"فيديو".. صارع التمساح وفتح فمه بالقوة ثم أخرج الكلب.. ماذا يفعل هذا الرجل؟ ،
المصدر : الخليج 365
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