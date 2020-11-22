محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بترقية الدكتور علي بن حسن الأحمدي، إلى مرتبة أستاذ في تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم بقسم التربية. الأستاذ الدكتور علي الأحمدي له العديد من الإسهامات العلمية والبحثية في مجال التخصص، وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات العلمية، والمجتمعية وعضو تنفيذي في فرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بمنطقة المدينة المنورة وجمعيات علمية أخرى. 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 11:31 AM ترقية الدكتور الأحمدي إلى مرتبة "أستاذ" بالجامعة الإسلامية ترقية الدكتور الأحمدي إلى مرتبة "أستاذ" بالجامعة الإسلامية أصدر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قرارًا بترقية الدكتور علي بن حسن الأحمدي، إلى مرتبة أستاذ في تخصص المناهج وطرق تدريس العلوم بقسم التربية. الأستاذ الدكتور علي الأحمدي له العديد من الإسهامات العلمية والبحثية في مجال التخصص، وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات والمحاضرات العلمية، والمجتمعية وعضو تنفيذي في فرع الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" بمنطقة المدينة المنورة وجمعيات علمية أخرى. الكلمات المفتاحية ، ترقية الدكتور الأحمدي إلى مرتبة "أستاذ" بالجامعة الإسلامية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية الدكتور الأحمدي إلى مرتبة "أستاذ" بالجامعة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.