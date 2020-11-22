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أوضحت جامعة الباحة أنه بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم -عن بعد- بالجامعة، 81747 مستفيدا، حيث جرى رصد أكثر من 39390 واجباً إلكترونيا، فيما بلغ عدد الجلسات المنشئة 4621 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 163736، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14693 ساعة.
وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 259 بلاغاً.
تأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.جامعة الباحة التعليم عن بعد
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 11:26 AM
قالت: نسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 163736جامعة الباحة: أكثر من 4600 جلسة عبر "رافد" التعليم عن بعد
أوضحت جامعة الباحة أنه بلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج "رافد" التعليم -عن بعد- بالجامعة، 81747 مستفيدا، حيث جرى رصد أكثر من 39390 واجباً إلكترونيا، فيما بلغ عدد الجلسات المنشئة 4621 جلسة، ونسبة إحصاءات الحضور للفصول الافتراضية 163736، وعدد ساعات المحاضرات المسجلة 14693 ساعة.
وأكدت الجامعة أنه جرى وضع خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج "رافد" لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات، حيث بلغ عدد البلاغات الفنية 259 بلاغاً.
تأتي الخطة بعد تعليق الدراسة للفصل الدراسي الأول، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
، جامعة الباحة: أكثر من 4600 جلسة عبر "رافد" التعليم عن بعد ،
المصدر : الخليج 365
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