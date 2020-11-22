شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائد شاحنة يسير بدون عجلة خلفية على الطريق الدائري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهد الطريق الدائري بالرياض واقعة خطيرة لقائد شاحنة يسير بدون عجلة خلفية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر . شهد الطريق الدائري بالرياض واقعة خطيرة لقائد شاحنة يسير بدون عجلة خلفية معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر . وأظهر مقطع فيديو متداول الشاحنة وهي تسير بسرعة وفي أي لحظة قد تفقد توازنها وتميل على أي مركبة بجانبها ، وسط مطالبات بضرورة محاسبة القائد المستهتر .

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