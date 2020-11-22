شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»‏: ‏استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، وجود استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء، ويعقبه حالة مطرية رابعة في هذا الموسم.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تبدأ الحالة يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام، ‏متوقعًا أن تنشط الرياح الشمالية اليوم في مجال المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أنه ‏لا زالت الكتلة الهوائية الباردة نسبياً تؤثر على شمالي المملكة وتزحف جنوباً لتخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ حتى يوم الخميس؛ حيث متوقع أن يكون لها ارتداد وتقلص مؤقت، كما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة.