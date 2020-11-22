شكرا لمتابعة خبر عن «أمن الطرق» يشدد على إشعال إضاءات المركبة عند تدني مستوى الرؤية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، على ضرورة إشعال إضاءات المركبة عند تدني مستوى الرؤية في الأجواء الحالية.
وقالت قوات "أمن الطرق" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: "احرص على إشعال الاضاءات الأمامية والخلفية للمركبة عند تدني مستوى الرؤية" .
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