بالصور.. كلية الملك خالد العسكرية تستقبل الطلبة المستجدين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استقبلت كلية الملك خالد العسكرية الطلبة المستجدين من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لعام 1442هـ. استقبلت كلية الملك خالد العسكرية الطلبة المستجدين من دورة تأهيل الضباط الجامعيين لعام 1442هـ. وحرصت الكلية خلال استقبالها للطلبة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير المتبعة للوقايةمن فيروس كورونا الجديد. وشملت الإجراءات فحص الطلبة، والتأكد من ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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