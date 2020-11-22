شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الوسم سيكون له بصمى في نهايته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المُختص في شؤون الطقس زياد الجهني، أن يصبح الوسم شديد وله بصمة في نهايته الـ10 أيام القادمة، بالرغم من أنه كان ضعيف في بدايته.

كما توقع المُختص في شؤون الطقس أن يشهد وسط القطاع الغربي أقوى حالة جوية منذ 10 سنوات.

ويأتي ذلك يتزامن مع قدوم منخفض مداري في نفس التوقيت من بحر العرب وخليج عدن وباب المندب.