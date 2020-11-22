شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتيات يسخرن من الرجال في شوارع جدة بـ «جعل الرجاجيل للماحي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مجموعة من الفتيات وهن يسخرن من الرجال في محافظة جدة، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للرجل.

وأظهر الفيديو، الفتيات وهن يستقلن سيارة ويتجولن بها في شوارع جدة بمنطقة يقف بها مجموعات من الرجال وهن يرددن عبارة "جعل الرجاجيل للماحي" مما أثار صدمة وذهول الرجال الحاضرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه الاحتفال باليوم العالمي للرجل، الذي من المفترض أن يتم فيه تسليط الضوء على قيمة ما يضيفه الرجال للعالم ومجتمعاتهم وأسرهم، وكذلك لخلق الوعي حول صحة الرجال.