شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "رئيس" طموح للإستشارات": المملكة نجحت في تعاون " النقيدين" أمريكا والصين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد " باسم عوض الله " الرئيس التنفيذي لشركة طموح للإستشارات على الإنجاز الدولي العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وقيادات المملكة بعد الجمع بين النقيدين " الولايات المتحدة والصين " في العديد من المبادرات .
وأشار إلى أنه رغم الخلاف والتناقضات بينهما إلا أن المملكة استطاعت جمعهما في العديد من المبادرات لمواجهة كورونا خلال عام كامل من التنسيق والجهود ، رغم أن أي مبادرة تتطلب موافقة الدول العشرين .
وأضاف أن دور المملكة كذلك إمتد للجمع بين " روسيا والولايات المتحدة " ، وروسيا والإتحاد الأوروبي " في جهود دولية عظيمة تؤكد أن المملكة تستحق بجدارة دورها الريادي لإستضافة القمة ، وفقاً للعربية .
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