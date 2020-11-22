شكرا لمتابعة خبر عن تعديل توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات عبر «نور» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن إنهاء تعديل درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية في موقع «نور» بما يتوافق مع التوزيع الجديد لآلية الاختبارات عن بُعد.

وأوضحت الوزارة أنه أصبح بإمكان المعلمين والمعلمات رصد درجات أعمال السنة والاختبارات من حساباتهم الخاصة في نور، بعد الحصول على الصلاحية من حساب قائد المدرسة.

ويأتي ذلك للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما أن العمل جارٍ على تعديل درجات الثانوية في النظام.