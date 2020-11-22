شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم قراءة الحائض للقرآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم. أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم. وقال الشيخ خالد المصلح، خلال مشاركته مع قناة "الرسالة"، أنه لا حرج لقراءة الحائض للقرآن، ولكن يكون ذلك بدون مس المصحف، إما عن طريق الهاتف الجوال أو وضعت شيء على يديها يحول دون لمس المصحف.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «المصلح» يوضح حكم قراءة الحائض للقرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.