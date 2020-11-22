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شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني" يحذر من أمطار وبرد: "من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر عبد العزيز الحصيني باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الأحد من إرتفاع نسبة الرطوبة بسبب تطور المنخفض المداري الواقع جنوب غرب بحر العرب إلى منخفض مداري عميق .
كما توقع " الحصيني " أن يوافق ذلك تعمق أصله قطبي يسبب أمطار نهاية الأسبوع وهي الحالة المطرية الرابعة لموسم 1442 هـ ، وأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج .
وأكد " الحصيني " أن تلك الحالة الجوية تسبب موجة برد متوسطة القوة ، قائلاً " من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها " .
وقال " الحصيني " على حسابه الرسمي في " تويتر " أن هذا المنخفض المداري يتطور إلى منخفض مداري عمي بسبب تسارع الرياح حول مركزه ومتوقع أن تكون وجهته وبحسب المخرجات نحو سواحل الصومال .
وأضاف أن تأثيره على المملكة بطريق غير مباشر بإندفاع كميات من الرطوبة التي هي مادة السحاب .
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