شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: أي مناقشات مع إدارة بايدن ستؤدي إلى تعاون قوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، عن ثقته من أن الإدارة الأمريكية المقبلة برئاسة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي وأن أي مناقشات معها ستؤدي إلى تعاون قوي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في مقابلة افتراضية مع وكالة رويترز على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة، إنه واثق من أن إدارة بايدن ستواصل اتباع سياسات ستكون في صالح الاستقرار الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية، أن أي مناقشات ستجريها الرياض مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون قوي، لافتًا إلى تاريخ "التعاون الدفاعي القوي" بين البلدين الممتد لخمسة وسبعين عاما، قائلاً إنه يتوقع استمراره.