شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ترحيب واسع برحالة ألماني وأسرته أثناء زيارتهم الإستكشافية بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): شهدت منطقة نجران ترحيب واسع برحالة ألماني انطلق في رحلة سياحية بصحبة أسرته في المنطقة مروراً بجبل خشم العان الشهير . شهدت منطقة نجران ترحيب واسع برحالة ألماني انطلق في رحلة سياحية بصحبة أسرته في المنطقة مروراً بجبل خشم العان الشهير . وحرص أحد المواطنين على استضافة الرحالة " ستيفن " وأسرته وأصطحبهم في رحلات مختلفة على الإبل والخيل وعرفهم على معالم المنطقة وتراثها الشعبي مع إلتقاط صور تذكارية . وأعرب الرحالة عن حبه لمنطقة نجران والمعالم السياحية في المملكة وامتنانه لكرم المواطنين وأصالتهم العربية .

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