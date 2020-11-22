شكرا لمتابعة خبر عن أمسية شعرية للعطوي والعبادي وذكرالله بأدبي جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

يقيم منتدى عبقر الشعري بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، أمسية شعرية يحييها كل من: الشاعر محمد العطوي، والشاعر شفيق العبادي، والشاعرة اعتدال ذكر الله.

ويدير الأمسية الدكتور يوسف العارف، وذلك يوم بعد غد الثلاثاء الموافق: (٢٤_ ١١_٢٠٢٠م)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر برنامج الزووم. وتأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري.

كما دعا النادي المهتمين من المثقفين والمثقفات إلى حضور الأمسية