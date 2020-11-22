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شكرا لمتابعة خبر عن أمسية شعرية للعطوي والعبادي وذكرالله بأدبي جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):يقيم منتدى عبقر الشعري بالنادي الأدبي الثقافي بجدة، أمسية شعرية يحييها كل من: الشاعر محمد العطوي، والشاعر شفيق العبادي، والشاعرة اعتدال ذكر الله.
ويدير الأمسية الدكتور يوسف العارف، وذلك يوم بعد غد الثلاثاء الموافق: (٢٤_ ١١_٢٠٢٠م)، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر برنامج الزووم. وتأتي هذه الأمسية ضمن فعاليات منتدى عبقر الشعري.
كما دعا النادي المهتمين من المثقفين والمثقفات إلى حضور الأمسية
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