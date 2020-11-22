«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة متفاوتة الغزارة على المملكة.. ويحدد موعدها

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ ، وتكون الأمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج يصاحبها موجة برد متوسطة القوة.، كما نصح بتجهيز الملابس الشتوية لارتدائها قائلًا: «من لم يجهز الملابس الشتوية يجهزها».

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «اليوم الأحد تطور المنخفض المداري الذي يقع جنوب غرب بحر العرب إلى منحفض مداري عميق بسبب تسارع الرياح حول مركزه ومتوقع أن تكون وجهته وبحسب المخرجات نحو السواحل الصومال- ان شاء الله - وتأثيره على المملكة بطريق غير مباشر باندفاع كميات من الرطوبة التي هي مادة السحاب سهم نحو اليسار».

وأضاف الحصيني: «ومتوقع أن يوافق ذلك تعمق منخفض أصله قطبي متوقع ان ينتج عنه - ان شاء الله - حالة ممطرة نهاية هذا الأسبوع وهي الحالة الممطرة الرابعة لموسم 1442هـ، وامطار متفاوتة الغزارة على أجزاء واسعة من المملكة والخليج وموجة برد متوسطة القوة».

من جانبها توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس تكونًا للضباب خلال الليل والصباح وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على وسط المملكة في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكوّن الضباب على تلك المناطق.

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