شؤون الحرمين: انطلاق الدورة العلمية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء

أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشي عن استعداد الوكالة لانطلاق الدورة العلمية (عن بعد) بعنوان «العمرة والزيارة حكم وأحكام» بالمسجد الحرام بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات عبر منصة منارة الحرمين، وذلك برعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح المقوشي أنَّ الدورة تأتي بإشراف وتنظيم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ويشارك بها نخبة من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام.

وأضاف أنَّ هذه الدورات تأتي انطلاقًا من رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية والإرشادية، وتعزيزًا لدور الرئاسة في نشر العلم الشرعي النافع للمسلمين في مختلف أصقاع العالم.

الجدير بالذكر أنّه سيتم بثّ الدورة عبر منصات الرئاسة الرسمية، كما تقوم الإدارة العامة لتقنية المعلومات بمساندة النشر من خلال منصة منارة الحرمين عبر الرابط التالي بالضغط هنا.



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