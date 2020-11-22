وجه شكره لخادم الحرمين وولي العهد
طمأن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، متابعيه على صحته، مؤكدًا أنه يستعد للعودة إلى السعودية قريبًا بعد رحلة علاج قضاها بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة.
وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. إن شاء الله آخر شهر نوفمبر راجع لـ الرياض والحمد لله أنا بخير والشر زال».
وأضاف: «أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ومولاي ولي العهد على رعايتهم لي وكريم معروفهم دين في رقبتي وكل أبناء وبنات الوطن.. إلى الرياض قريبًا حتوحشنا نيويورك».
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يطمئن متابعيه: «أنا بخير والشر زال».. ويكشف موعد عودته للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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